L'Oms sconfessa Ricciardi: "Le sue opinioni non ci rappresentano" – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) L'Oms ha sconfessato Walter Ricciardi e fa sapere che le sue opinioni non rappresentano il punto di vista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Walter Ricciardi su Twitter ha attaccato Donald Trump tramite un VIDEO, ciò ha generato critiche e polemiche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dopo le polemiche ci ha tenuto a precisare tramite una nota che … L'articolo L'Oms sconfessa Ricciardi: "Le sue opinioni non ci rappresentano" – VIDEO NewNotizie.it.

