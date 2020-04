Lombardi: salute medici e personale, interrogazione su tutela (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “Tutti pronti a osannare il prezioso lavoro di medici e personale sanitario, in prima linea contro l’emergenza sanitaria #coronavirus, anche a costo della proprio salute o addirittura della propria vita. Veri e propri ‘angeli in corsia’, come spesso ho sentito dire. Giustamente. Diverso e’ pero’ garantire e mettere in campo tutte quelle azioni concrete, coerenti con i proclami e le dichiarazioni pubbliche, necessarie a tutelare la loro incolumita’.” “Una di queste e’ il questionario ‘anti-contagio’, pubblicato sul sito della #RegioneLazio, ispirato a quello predisposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (#OMS) per valutare il rischio per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con pazienti positivi al #COVID19 e che fornisce raccomandazioni per la loro gestione. Come indicato ... Leggi su romadailynews Coronavirus - nelle Marche e in Lombardia stop ai nuovi contagi non prima di fine giugno : lo studio dell’Osservatorio sulla Salute delle Regioni

Coronavirus - Osservatorio salute : «Zero contagi dal 12 maggio - nel Lazio e al Sud da fine aprile. Lombardia a fine giugno»

Coronavirus - l’Osservatorio sulla salute : “In Lombardia e Marche contagi azzerati a fine giugno”. Altri 5 medici morti : sono 136 in totale (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “Tutti pronti a osannare il prezioso lavoro disanitario, in prima linea contro l’emergenza sanitaria #coronavirus, anche a costo della proprioo addirittura della propria vita. Veri e propri ‘angeli in corsia’, come spesso ho sentito dire. Giustamente. Diverso e’ pero’ garantire e mettere in campo tutte quelle azioni concrete, coerenti con i proclami e le dichiarazioni pubbliche, necessarie are la loro incolumita’.” “Una di queste e’ il questionario ‘anti-contagio’, pubblicato sul sito della #RegioneLazio, ispirato a quello predisposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (#OMS) per valutare il rischio per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con pazienti positivi al #COVID19 e che fornisce raccomandazioni per la loro gestione. Come indicato ...

tusciatimes : Coronavirus, Lombardi (M5S): 'Tuteliamo la salute di medici e personale sanitario' - - eugenio_iannone : RT @lucacerasuolo: Concordo. E ci hanno insegnato anche ad accendere il fuoco, a uccidere orsi per tenerci caldi e a costruire la ruota. C… - 008MORI : @TgLa7 Lombardi non incazzatevi,Ho scritto solo una cosa - AAndreafusco1 : RT @lucacerasuolo: Concordo. E ci hanno insegnato anche ad accendere il fuoco, a uccidere orsi per tenerci caldi e a costruire la ruota. C… - GianmarCorbetta : Continuare a ripetere che in #Lombardia non si è sbagliato nulla non rende giustizia ai 12 mila morti e ai loro fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardi salute Lombardi: salute medici e personale, interrogazione su tutela RomaDailyNews Fontana (Lombardia) a De Luca: non chiuderemo mai ai campani che vengono qui a curarsi

“La Lombardia accoglie i cittadini campani ... Purtroppo certi politici pensano più ai soldi che alla salute della gente e le scelte di una tale visione la pagano sempre i più deboli. Per noi non sarà ...

Coronavirus, lo studio: "In Sicilia possibile raggiungere contagi zero a fine aprile"

in Lombardia e Marche l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Sicilia già a fine mese. Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla ...

“La Lombardia accoglie i cittadini campani ... Purtroppo certi politici pensano più ai soldi che alla salute della gente e le scelte di una tale visione la pagano sempre i più deboli. Per noi non sarà ...in Lombardia e Marche l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Sicilia già a fine mese. Sono le proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla ...