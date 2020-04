Lollobrigida: “Non esiste un Mes buono. Il Mes metterà in ginocchio gli italiani” (Di lunedì 20 aprile 2020) ”Non esiste un Mes buono e uno cattivo, non ne esiste uno leggero e uno pesante. esiste un meccanismo che metterà in ginocchio gli italiani e farà pagare alle future generazioni un prezzo carissimo”. A ribadirlo è stato il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida. Lollobrigida: “Deve decidere il Parlamento” “Noi pretendiamo – ha quindi aggiunto Lollobrigida – che il Parlamento italiano si esprima su qualsiasi ipotesi di adesione”. È stato poi il deputato Andrea Delmastro ad avvertire che “il cappio si avvicina”. “Merkel oggi ha nuovamente precisato la linea tedesca in occasione di un discorso al suo gruppo parlamentare: no agli eurobond, no a qualunque solidarietà europea per affrontare l’emergenza Covid-19″, ha spiegato il deputato di FdI, che ha chiesto: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 aprile 2020) ”Nonun Mese uno cattivo, non neuno leggero e uno pesante.un meccanismo che metterà ingli italiani e farà pagare alle future generazioni un prezzo carissimo”. A ribadirlo è stato il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco: “Deve decidere il Parlamento” “Noi pretendiamo – ha quindi aggiunto– che il Parlamento italiano si esprima su qualsiasi ipotesi di adesione”. È stato poi il deputato Andrea Delmastro ad avvertire che “il cappio si avvicina”. “Merkel oggi ha nuovamente precisato la linea tedesca in occasione di un discorso al suo gruppo parlamentare: no agli eurobond, no a qualunque solidarietà europea per affrontare l’emergenza Covid-19″, ha spiegato il deputato di FdI, che ha chiesto: ...

