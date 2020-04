ilfoglio_it : Lo show è Donald Trump. Anche durante la pandemia il presidente è al centro del reality. Ma il format s’è inceppato… - ilcorriereblog : - ilcorriereblog : - ilfoglio_it : Lo show è Donald Trump. Anche durante la pandemia il presidente è al centro del reality. Ma il format s’è inceppato… - Roky99760738 : RT @ilfoglio_it: Lo show è Donald Trump. Anche durante la pandemia il presidente è al centro del reality. Ma il format s’è inceppato - Un i… -

Ultime Notizie dalla rete : show Donald

Il Foglio

Nel 1990 Donald Trump ha affidato a Playboy la sintesi di tutte le sintesi: “Lo show è Trump, e fa performance sold-out ovunque. Mi sono divertito a fare spettacolo e continuerò a divertirmi, a penso ...Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole riaprire le sale cinematografiche in America nonostante ... Mi duole dirlo, ma per una volta, la citazione dei Queen, The Show Must Go On, non può ...