Live, Pietro Delle Piane interrotto durante la proposta di matrimonio ad Antonella Elia (Di lunedì 20 aprile 2020) “Non ho mai avuto la fortuna di incontrare una donna come lei nella mia vita. È la prima donna vera, una donna che mi difende, che dice Delle cose su di me fantastiche che sono l’uomo ideale, l’uomo dei suoi sogni, che il nostro amore è assoluto, è unico” Pietro Delle Piane ospite insieme alla compagna Antonella Elia a Live non è la d’Urso vuolechiudere con tutte le polemiche che si sono susseguite mentre la Elia si trovava nella casa del Grande Fratello, tra presunti tradimenti e incontri con ex fidanzate e parte con un monologo che sembra preludere ad un happy ending LEGGI ANCHE: GF Vip 2020, il fidanzato di Antonella Elia: “Teme che la veda vecchia, ma è la bimba a cui la vita ha portato via tutto” “Queste parole nessuna donne le ha mai espresse nei mie confronti ed è una cosa bellissima e io ti ... Leggi su tvzap.kataweb ‘Live – Non è la D’Urso’ - Antonella Elia commenta i rumors sul compagno Pietro Delle Piane - poi lui la sorprende con una dichiarazione (Video)

