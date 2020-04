‘Live – Non è la D’Urso’, Costantino della Gherardesca e Vladimir Luxuria insinuano dubbi sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: la replica degli ex gieffini (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Nello studio di Live – Non è la D’Urso ieri sera si è parlato anche della storia d’amore nata al Grande Fratello Vip 4 tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ex gieffini hanno un gran seguito di fan che stravedono per loro, ma non mancano coloro che nutrono dei grossi dubbi su questo flirt nato sotto i riflettori del reality show di Canale 5. Se quasi tutti gli opinionisti presenti in collegamento hanno, infatti, elogiato l’educazione del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, in pochi credo alla sincerità dell’ex moglie di Francesco Sarcina. In particolare è stato il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, in collegamento Skype, che senza usare non usa giri di parole ha dichiarato: “Oggi diffido di tutte le storie d’amore, sia di quella di Antonella Elia con quel tizio, sia di ... Leggi su isaechia ‘Live non è la D’Urso’ - Alberto Zangrillo : «Siamo infastiditi dalle fesserie - lasciateci lavorare»

