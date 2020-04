LIVE Non è La D’Urso: Alberico Lemme scampato al Coronavirus, racconta le sue cure (Di lunedì 20 aprile 2020) In collegamento con LIVE Non è la D’Urso, il criticato farmacista Alberico Lemme ha raccontato la sua personale esperienza con il Coronavirus: l’uomo ha rivelato, infatti, di esser stato contagiato dal COVID19 e di aver scampato questo pericolo dopo oltre un mese e mezzo dalla sua auto-diagnosi. Lemme racconta di esser stato ricoverato per un mese intero e con sintomi particolarmente gravi prima di esser poi risultati negativo al test del tampone. L’intervento di Alberico Lemme, durato circa cinque minuti di orologio, ha portato in tivù un Lemme diverso: niente gesti e frasi rabbiose, urla e strambe teorie sulla medicina; in diretta a LIVE Non è La D’Urso il farmacista si è mostrato calmo, cauto, mansueto a tratti ancora spaventato per la triste vicenda che gli è capitata. LIVE Non è La D’Urso: Alberico ... Leggi su ultimenotizieflash Live Non è la d'Urso - come sta andando tra Antonella Elia e Pietro delle Piane (VIDEO)

Live Non è la d'Urso - Adriana Volpe : "La mia famiglia si è rialzata grazie a Gisele" (VIDEO)

