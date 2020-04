L’Italia è in crisi ma la tuta di Chiara Ferragni da 430 euro va sold out in 3 giorni (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Italia è in crisi ma la tuta di Chiara Ferragni da 430 euro va sold out in 3 giorni È uscita la nuova collaborazione tra Chiara Ferragni e il marchio di abbigliamento sportivo Champion. Una capsule di tute pastello, lanciata sul web lunedì 20 aprile. Short o pantaloni lunghi da abbinare a felpa o drop top e sneakers rosa: uno stile perfetto per un look da quarantena, che Chiara ormai sfoggia sui suoi social da giorni. Il costo? 195 euro i pantaloni mentre la felpa può arrivare fino 235; 215 euro per le scarpe. Prezzi decisamente inaccessibili per i tempi che corrono, dove milioni di lavoratori sono fermi e si prospetta una forte crisi economica dovuta al blocco della attività. Eppure sul sito di Chiara è tutto sold out. Chi può permettersi oggi 430 euro per una tuta? Solo tre giorni dal lancio della nuova ... Leggi su tpi Volley - Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena potrebbero lasciare l’Italia? La crisi economica e gli scenari futuri

Fridays for Future - lettera all'Italia : "Due crisi - una soluzione"

