L’Italia è grande: Ivano Brugnetti e quell’oro mondiale nella 50 km arrivato per posta… (Di lunedì 20 aprile 2020) La storia della medaglia d’oro di Ivano Brugnetti ai Mondiali di Siviglia del 1999 è quanto meno singolare. La gara si è svolta il 25 agosto, con partenza alle 7.45 per evitare che le alte temperature potessero mettere in pericolo le condizioni di salute degli atleti. nella prima parte di gara i big si controllano con un ritmo non è altissimo. Il primo a prendere il largo è il lettone Aigars Fadejevs che prova un’azione da lontano mirabolante. Ben presto, però, intervengono i giudici con due proposte di squalifica che finiscono per condizionare il gesto tecnico del 24enne. Alle sue spalle il russo German Skurygin, in lotta per il terzo posto a metà gara Valentí Massana e Nikolay Matyukhin, lontano Ivano Brugnetti a circa 3′ dal lerader. Dopo due ore di gara arriva la squalifica del lettone con il ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Josef Polig e l’oro in combinata ad Albertville 1992. Quando l’assurdo diventa realtà

