Liquidità a fondo perduto per le imprese romane | non solo prestiti!

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) E’ successo. Quello che noi romani fino ai primi di marzo stavamo vivendo con grandissima preoccupazione, ma che ancora non avevamo sperimentato direttamente: il virus è arrivato anche qui. Meno terribile dal punto di vista sanitario, molti meno morti e meno positivi al test rispetto a quanto tragicamente accaduto agli amici lombardi, o di Piacenza e di altre città. E’ arrivato a Roma, annunciato dal “lockdown” che ce lo ha ben impresso nella mente.E’ arrivato meno violentemente, ma ugualmente spaventoso per l’indefinibilità dei suoi contorni, ma con il dono avvelenato delle certezze negative sociali ed economiche che ci ha voluto regalare. Due su tutte: siamo certi di avere paura e di essere sconcertati. Così come siamo certi di essere stati espropriati dei nostri più elementari diritti. Prima di tutto quello di ...