Lione, Aulas: «Ripresa campionato e nuova stagione dal 2021» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presidente del Lione Aulas ha lanciato una proposta per la Ripresa della Ligue 1: «La nuova stagione dal 2021» Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha espresso le proprie considerazioni sulla Ripresa della Ligue 1: «Ho paura che non possiamo riprendere subito. Ed è per questo che potremmo dover studiare un altro scenario che dicevano Jean-Pierre Rivère e Al-Khelaifi». «Dover spostare tutto ciò per terminare la stagione 2019-2020 alla fine dell’anno e riprenderemmo all’inizio del 2021 la nuova stagione. Questo è uno degli scenari che interessa alla FIFA con i Mondiali in Qatar. Sono favorevole se la UEFA lo considera. Non sono favorevole allo stop dei campionati. Tutto ciò che mi permette di finire i tornei va bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lione - Aulas : «Probabilità di portare a termine la stagione? Ogni giorno sempre di meno»

Aulas : «Ok della UEFA per Juve-Lione a Torino a porte chiuse»

Ligue 1, presidente Lione: “Fine stagione a fine anno, nuova stagione a inizio 2021”

