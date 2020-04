L' infermiere della Croce Rossa a Bergamo | Ho visto l' inferno | c' erano morti dappertutto

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Pegoraro L'esercito porta via le bare da(La Presse) È il racconto di un sottotenente in congedo del corpo militare. L'uomo lavora al Gemelli di Roma ma è stato richiamato in servizio quando è scoppiata l’emergenza coronavirus nel nord Italia. È stato assegnato all'ospedale Giovanni XXIII a“La prima settimana è stata drammatica, eravamo tre per trenta pazienti. La responsabilità era enorme”. Poi aggiunge che adi averl'e che "c'". È il racconto di Angelo Pedone, sottotenente in congedo del corpo militarepartecipando a varie missioni come in Afghanistan e Mare Nostrum. L’uomo fa l’al policlinico Gemelli di Roma ed è stato richiamato in servizio quando è scoppiata ...