L’industria del calcio in Italia: 4,7 miliardi di fatturato diretto (Di lunedì 20 aprile 2020) Il calcio è chiuso a causa del coronavirus: una vera e propria industria che vale quasi 5 miliardi. Lo sport, nel suo complesso, vale l’1,7% del Pil. ROMA – Il calcio e lo sport in generale sono al palo da circa un mese e mezza. L’epidemia del coronavirus ha colpito ovviamente anche il mondo del pallone, sport nazionale per antonomasia. Le parole del ministro Speranza Mentre la Figc studia una eventuale ripartenza al fine di completare in qualche modo la stagione, il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo questa mattina a ‘Circo Massimo‘ su Radio Capital, ha dichiarato: “Sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato di calcio però ... Leggi su newsmondo Morto il giurista napoletano Giuseppe Guarino - ex ministro delle Finanze e dell’Industria

L'industria dell'intrattenimento rischia il crack

