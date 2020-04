L’Independent racconta l’AlbinoLeffe | così il virus a Bergamo ha “riconvertito” il calcio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il medico sociale dell’AlbinoLeffe, il dottor Ivano Riva, è un anestesista rianimatore, abituato a lavorare in unità di terapia intensiva. Normalmente si assicura che i giocatori di una squadra disiano in condizioni fisiche ottimali. Ora è in prima linea nella guerra contro una pandemia globale, e trascorre quasi ogni ora di ogni giorno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Questo esempio di riconversione della quotidianità vieneta dall’Independent. Perché l’AlbinoLeffe rischia di passare dalla serie C al nulla per problemi economici, ed è stato investito in pieno dal contagio: “il padre del dottor Dario Lo Vetere, o la madre di Maurizio Pecis, l’allenatore della Primavera”, sono gli esempi che riporta il giornale inglese. “Ilci ha colpito profondamente”, dice ...