L'immunologo Le Foche: "Il virus si autospegnerà come la Sars. Lo tsunami è passato" (Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Pegoraro Il medico ha spiegato che i coronavirus hanno delle fasi pandemiche che poi diminuiscono. Per l'esperto esiste la possibilità di tornare a una vita normale “Il virus tende ad autospegnersi, come la Sars, come una morte programmata”. Poi un giudizio sull’epidemia: “Ormai lo tsunami è passato”. Lo ha evidenziato Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma durante la trasmissione Domenica In. Senza voler dare false illusioni, il medico ha spiegato che i coronavirus hanno delle fasi pandemiche che poi diminuiscono. Per Le Foche esiste la possibilità di tornare a una vita normale ma ovviamente non subito. La riapertura L’immunologo ha precisato l’importanza di mantenere la chiusura per altre due settimane e in un secondo momento verificare in che modo riprendere a maggio. Poi ha ... Leggi su ilgiornale Covid-19 - immunologo Francesco Le Foche a Domenica In “Il virus tende ad autospegnersi. Ormai lo tzunami è passato”

