Limbiate | bloccato ubriaco e senza patente | applausi dalle finestre

(Di lunedì 20 aprile 2020) La Polizia locale diha fermato e denunciato un uomo trovatoalla guida,motivo valido per spostarsi, che ha anche opposto resistenza. Quando i vigili sono riusciti a bloccarlo nel suo tentativo di fuga, è scattato l’applauso delle gente che si era affacciata allea seguire la scena. … L'articoloproviene da Il Notiziario.

Portato in ...LIMBIATE – Quattro violazioni accumulate con una sola uscita. E' successo sabato 18 aprile ad un 40enne limbiatese di origini albanesi, fermato in via Stelvio mentre era alla guida ...