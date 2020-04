L’esorcismo contro la pandemia nella chiesa del Senese

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Michele Di Lollo Ad Abbadia San Salvatore, in Toscana, il parroco con un esorcismo scaccia il demonio: "Ho consacrato la comunità con un’orazione di Papa Leone XIII" Un appello a Dio per scacciare lada questa terra. Una preghiera. Un'invocazione che arriva da giorni lontani. "Vade retro coronavirus". È un vero e proprio esorcismol’emergenza da Covid-19 quello realizzato da don Giampaolo Maria Riccardi, parroco della Santissima Abbazia del Salvatore ad Abbadia San Salvatore (Siena), ieri a mezzogiorno al termine della messa domenicale, a porte chiuse, ma trasmessa in diretta sui canali social. "domenica dedicata alla festa della Divina Misericordia - ha detto don Giampaolo secondo quanto riferito da La Nazione - ho voluto consacrare al cuore immacolato di Maria e di Gesù Cristo la comunità di Abbadia, facendo ...