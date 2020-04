Leonardo Bonucci, la moglie posta la foto di un compleanno in famiglia. Critiche: “Pessimi”. E lei risponde: “Criticate tutto” (Di lunedì 20 aprile 2020) Festeggia il compleanno del suocero e la cosa, come era prevedibile, non sfugge ai follower. Leonardo Bonucci si è trovato insieme alla famiglia della moglie, Martina Maccari e proprio lei ha deciso di postare uno scatto sul suo profilo da più di 200 mila utenti. Puntuali sono arrivate molte Critiche. “Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare”, “In questo caso siete stati pessimi! Non vedo mia mamma dal 13 marzo e abita a 200 metri di distanza. La quarantena vale solo per noi persone normali?”, “Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di spostamento ed assembramento?” e così via. Alla fine a rispondere è stata la stessa Martina: “Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 gg fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus. Leonardo Bonucci dona 120 mila euro a La Città della Salute

