borghi_claudio : @giordanofiocca @Roberto_Fico @Pres_Casellati Forse non le è chiaro, non spetta ad un vigile stabilire quale sia il… - Noovyis : ('Legge? No, atto criminale'. Sgarbi si ribella a Conte e forze dell'ordine: lo scontro con Cecchi Paone da Giletti… - aldomaddalena78 : @wsr_x6 @vitalbaa @sasakifujika nemmeno...se intende il limitare la circolazione delle persone serve una legge o at… - Mantuamegenuit1 : @AndreaFMBeretta @tempoweb Il reato ovviamente non é evidente, perchè per qualsiasi atto del Ministro degli Interni… - francotosi69 : @andiamoviaora @SelvaticoM Dai signori..... Sono persone.... e fanno il loro dovere..applicano una legge fatta da u… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge atto La legge provvedimento Altalex Vittorio Sgarbi contro Cecchi Paone a Non è l'Arena: "Legge? No, atto criminale". Attacco a Conte e forze dell'ordine sul lockdown

"Io difendo il carabiniere", spiega Cecchi Paone. E Sgarbi attacca. "Non è un regolamento, è una dissennatezza. Nessuna legge può impedirmi un atto naturale e vitale. Le forze dell'ordine devono ...

Mascherine chirurgiche a un euro. Fissato il prezzo massimo

È tutta una questione di numeri. Quando si arriverà al totale, potrebbe essere anche Palazzo Chigi a emettere un decreto. Un atto più stringente rispetto a un'ordinanza. In ogni caso, secondo ...

"Io difendo il carabiniere", spiega Cecchi Paone. E Sgarbi attacca. "Non è un regolamento, è una dissennatezza. Nessuna legge può impedirmi un atto naturale e vitale. Le forze dell'ordine devono ...È tutta una questione di numeri. Quando si arriverà al totale, potrebbe essere anche Palazzo Chigi a emettere un decreto. Un atto più stringente rispetto a un'ordinanza. In ogni caso, secondo ...