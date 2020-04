Lega Serie A chiede di concludere il campionato Ma il governo frena

Leggi su agi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il Consiglio diA, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora ilne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. Ma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Da medico e da Viceministro della Salute, e non dello sport come leggo in alcuni lanci delle agenzie stampa, sostengo che le regole per l'attività all'aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane e poi, con l'avvio della fase 2 mi auguro possano essere modificate ma solo se ...