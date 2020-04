L' ecografia di Silvia Provvedi è social

Notiziedi_it : Silvia Provvedi col pancione, l’ecografia “via social” è commovente (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : ecografia Silvia

SoloGossip.it

E non vedono l'ora, come scritto dalla stessa cantante sul profilo Instagram che condivide con la sorella Giulia. Silvia ha postato un video dove un medico le sta facendo un'ecografia. La futura mamma ...Per diverse settimane le figlie Carmen e Silvia hanno vegliato su di lei, vedova del marito Renzo, orologiaio, dal 2004. In fretta, il dubbio di cosa si trattasse ha lasciato spazio a una ragionevole ...