Le Prime Pagine dei Quotidiani Sportivi italiani di oggi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, ledeidiin edicola. Leggi su Calcionews24.com

RaiNews : Le prime in edicola oggi - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - Calcio_Casteddu : Buongiorno, tifosi rossoblù! Ecco le #primepagine sportive ??? #Edicola #CalcioCasteddu - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ??? Parla #Gravina: 'Non sarò io a chiudere il calcio' ???? #Commisso: '#Italia, sveglia. Me… - ilnapolionline : Rassegna stampa del 20 aprile. Prime pagine sportive nazionali - -

Ultime Notizie dalla rete : Prime Pagine

"Tango! Esce il Pipita entra Icardi": così La Gazzetta dello Sport in apertura questa mattina. Mercato Juve pronto ad accendersi. Il 'mal di pancia' di Gonzalo Higuain, il PSG che punta Alex Sandro e ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...