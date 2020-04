Le fragilità svelate dal Covid-19

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza sanitaria del Coronavirus sta mettendo in evidenza molti aspetti di fragilità del nostro Paese. Aspetti dei quali dovremo tenerne conto nell’immediato futuro, partendo dalle cose più grandi a quelle più piccole – certamente queste ultime non meno importanti però – la forma di governo, i partiti, gli uomini politici.In primo luogo, in relazione alla forma di governo, la funzione del nostro Parlamento, già messa in grande crisi dai molteplici governi che decidevano a suon di decreti, adesso è stato definitivamente svuotato della sua funzione dalla sequela di Dpcm e conferenze stampa a reti unificate in tempo di emergenza sanitaria, talvolta anticipate – ben prima che fossero pubblicati in Gazzetta – e diffuse via social network direttamente dalla pagina pubblica del Presidente del consiglio. Stiamo ...