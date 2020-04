Le foreste sono un patrimonio: chi ci lavora le tutela, non le distrugge (Di lunedì 20 aprile 2020) di Aiel – Associazione italiana energie agroforestali L’ammissione delle attività forestali e della produzione di biocombustibili legnosi tra le attività produttive consentite durante il lockdown ha provocato le reazioni negative di alcune associazioni che hanno diffuso fake news sulle aziende boschive e sulla loro attività in bosco, accusando il settore di sfruttare le foreste come fossero “miniere di legname” e di produrre un biocombustibile inquinante e responsabile della morte di migliaia di persone ogni anno. Nulla di più falso e tendenzioso. Vediamo perché. Il bosco italiano cresce da 50 anni. Il patrimonio forestale italiano, secondo i dati dell’Ultimo Rapporto Annuale sulle foreste (Raf) redatto dal Mipaaf, si estende per 11 milioni di ettari (circa un terzo del territorio italiano), valore che è ... Leggi su ilfattoquotidiano Giornata Mondiale delle Foreste - WWF : “Sono l’antivirus del Pianeta ma le stiamo distruggendo”

Ambiente - il rapporto PEFC : "881.068 ettari di foreste in Italia sono gestiti in modo sostenibile"

Le aziende boschive sono accusate di “saccheggiare” le foreste, ma ogni taglio in bosco, sia esso pubblico o privato, è soggetto ad autorizzazione e regolamentato dalla normativa nazionale. È noto, ...

Taglio della legna 'solo in caso di necessità' (nello stesso comune)

“Con questo chiarimento, nell’ambito delle disposizioni del decreto del Governo, e in relazione al regolamento forestale regionale, diamo riscontro alle tante esigenze che ci sono state rappresentate ...

Le aziende boschive sono accusate di "saccheggiare" le foreste, ma ogni taglio in bosco, sia esso pubblico o privato, è soggetto ad autorizzazione e regolamentato dalla normativa nazionale. È noto, ..."Con questo chiarimento, nell'ambito delle disposizioni del decreto del Governo, e in relazione al regolamento forestale regionale, diamo riscontro alle tante esigenze che ci sono state rappresentate ...