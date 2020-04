Lavori terminati: Galleria Giovanni XXIII riapre al traffico (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – Completata la seconda fase dei Lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII nel tratto della canna sud in direzione Stadio Olimpico/Salaria. La Galleria e’ stata riaperta oggi al transito dei veicoli. “Oggi riapre al traffico la Galleria Giovanni XXIII completamente riqualificata e piu’ sicura. Abbiamo deciso di anticipare i Lavori in queste settimane e ridotto di molto i tempi di intervento: tutto e’ stato realizzato in 35 giorni di Lavori no stop”, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Prosegue cosi’ il nostro lavoro sulle infrastrutture strategiche di Roma. Abbiamo scelto di investire sulla sicurezza dei cittadini con questo intervento atteso da molto tempo, piu’ di 15 anni, e mai realizzato dalle precedenti amministrazioni. Dopo i numerosi incidenti stradali degli anni scorsi, da oggi migliaia di ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Terminati i lavori al piano terra dell’ospedale alla Fiera Milano

Agropoli - terminati i lavori all’Ospedale

I lavori, che inizieranno a fine giugno, saranno terminati i primi di gennaio, in tempo per il palcoscenico dei Campionati mondiali di sci alpino, che si svolgeranno dall’8 al 21 febbraio 2021.

Lamezia, nuova rottura su condotta idrica: disservizi nella zone collinari

Lamezia Terme - Nella mattinata odierna si è verificata una nuova rottura sulla condotta di adduzione che alimenta i serbatoi delle zone collinari della città, sulla quale da poco erano terminati dei ...

