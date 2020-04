Laviano | decesso Robertiello | famiglia avvia raccolta fondi per donare defibrillatore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Unanel ricordo di Giovanniper l’acquisto di un-cardiografico daalla città. Accade a, nell’Alto Sele, dove il dolore vissuto da unaper la scomparsa prematura un giovane ragazzo di 23 anni, si è trasformo in una speranza di vita per gli abitanti della città. Tutto è cominciato una settimana fa, quando la mattina di Pasqua, Giovanni, 23 anni, giovane operaio, muore nella sua abitazione a, a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Una giovane vita interrotta troppo presto da una morte improvvisa che ha fatto piombare una città intera, già provata per l’emergenza nazionale sanitaria covid-19, nel dolore. Sotto shock i familiari del 23enne che, nonostante il lutto per la perdita del proprio caro, ...