Latina, mamma porta la figlia in ospedale: "Piange sempre". I medici scoprono costole rotte e contusioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Bambina di 4 mesi ricoverata a Latina con costole rotte e contusioni. Indagini in corso. Latina – Una bambina di 4 mesi è stata ricoverata a Latina con costole rotte e contusioni. Secondo quanto raccontato da Repubblica, la scoperta dei medici è stata fatta dopo che la madre ha portato la piccola al nosocomio dicendo che la figlia "piangeva sempre". Gli accertamenti hanno evidenziato le contusioni e le costole rotte con la Procura che ha avviato un'indagine per accertare meglio quanto accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa con gli inquirenti che stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso. Bambina di 4 mesi ricoverata a Latina "Non so cosa succede a mia figlia, piange ininterrottamente e non riesco a calmarla". Questo avrebbe detto la madre della piccola ai medici quando ha portato la bambina in ospedale.

