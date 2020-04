Lanuvio, 22enne accoltellata dal convivente: lei in condizioni critiche, lui agli arresti (Di lunedì 20 aprile 2020) Nelle primissime ore di oggi, lunedì 20 aprile 2020, a Lanuvio, sembrerebbe a seguito di una lite poi degenerata, un 22enne ha accoltellato la convivente; di qualche anno più grande. L’ allarme è stato dato dai vicini che, sentendo le urla della donna, hanno sollecitato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti le Forze dell’ ordine e il 118; che hanno bloccato l’ aggressore, arrestandolo, e soccorso la vittima; quest’ ultima, vista la gravità della situazione, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico; attualmente si troverebbe in terapia intensiva e starebbe lottando tra la vita e la morte. Un tristissimo fatto di cronaca che rende ancor più tetro questo inizio di settimana. Lanuvio, 22enne accoltellata dal convivente: lei in condizioni critiche, lui agli arresti su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Lanuvio - 22enne accoltella la fidanzata e cerca di ucciderla : la giovane è in fin di vita (Di lunedì 20 aprile 2020) Nelle primissime ore di oggi, lunedì 20 aprile 2020, a, sembrerebbe a seguito di una lite poi degenerata, unha accoltellato la; di qualche anno più grande. L’ allarme è stato dato dai vicini che, sentendo le urla della donna, hanno sollecitato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti le Forze dell’ ordine e il 118; che hanno bloccato l’ aggressore, arrestandolo, e soccorso la vittima; quest’ ultima, vista la gravità della situazione, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico; attualmente si troverebbe in terapia intensiva e starebbe lottando tra la vita e la morte. Un tristissimo fatto di cronaca che rende ancor più tetro questo inizio di settimana.dal: lei in, luisu Il ...

