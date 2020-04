L’allarme di Roberto Saviano: “Pandemia occasione per la criminalità organizzata” (Di lunedì 20 aprile 2020) Roberto Saviano a Fanpage.it: "In contemporanea con l'epidemia si stanno muovendo profitti e interessi criminali. Conoscerli è parte della sopravvivenza. Quello che sta avvenendo, dal Messico a Kosovo, dall'Italia all'Iran, è che le mafie si stanno muovendo verso la grande speculazione. La domanda non è se le mafie potranno guadagnare da questa pandemia, ma come potranno guadagnare". Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020)a Fanpage.it: "In contemporanea con l'epidemia si stanno muovendo profitti e interessi criminali. Conoscerli è parte della sopravvivenza. Quello che sta avvenendo, dal Messico a Kosovo, dall'Italia all'Iran, è che le mafie si stanno muovendo verso la grande speculazione. La domanda non è se le mafie potranno guadagnare da questa pandemia, ma come potranno guadagnare".

