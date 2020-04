“Lady Gaga adoratrice del Demonio” | interviene la Chiesa di Satana

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 20 aprile 2020) Due settimane fa Ladyè stata accusata di satanismo a causa della cover di Chromatica. In questi giorni la Germanotta è stata nuovamente tacciata di essere un’di Lucifero e questa volta a puntare il dito sono stati molti fan di Donald Trump. Vista la quantità di tweet di questo tipo, è intervenuta anche ladicon un tweet in cui ha ridicolizzato gli attacchi dei complottisti. “Usando Google ci vogliono circa 3 secondi a capire che nessuno di questi esempi ha nulla a che fare con il satanismo, quindi non vogliamo farti perdere tempo con analisi che spiegano come questo ti faccia sembrare un teorico della cospirazione ignorante”. Come i fan di Donald immaginano i Little Monster… It takes about 3 seconds on google to see that none of these examples have anything to do with Satanism, so we ...