La virologa Gismondo: “Io un pericolo pubblico? Ecco perché ho paragonato il Coronavirus all’influenza” (Di lunedì 20 aprile 2020) La virologa Gismondo: “Io un pericolo pubblico? Ecco perché ho paragonato il Coronavirus all’influenza” La dottoressa Maria Rita Gismondo, virologa dell’Ospedale Sacco di Milano, che aveva fatto discutere la comunità scientifica e non solo quando aveva paragonato il Covid-19 a una banale influenza, torna a parlare dell’epidemia di Coronavirus dopo un editoriale di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, pubblicato lo scorso 16 aprile. La virologa decide di rispondere proprio dalle pagine del quotidiano, con una lettera in cui replica alle parole del direttore. “Mi farebbe piacere, avere la possibilità di fare chiarezza al fine di correggere alcune sue affermazioni e deduzioni”, scrive Gismondo rivolgendosi a Sallusti. “Mi descrive ‘La prima firma scientifica del Fatto Quotidiano‘, nonché la sua ... Leggi su tpi La virologa Gismondo : "Ecco tutti i misteri sul coronavirus"

