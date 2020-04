È la trombosi che uccide Il mio mix di farmaci per sconfiggere il Covid

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Enza Cusmai Il primario del Sacco: "Unire antiaggreganti e antifiammatori. Essenziali le cure a casa" Maurizio Viecca, primario di Cardiologia all'ospedale Sacco di Milano e pneumologo: lei ha avuto un'intuizione sulla cura dei malati gravi diche pare vincente. Lo chiamano già il Protocollo Viecca. Che risultati ha dato? «L'osservazione; stata fatta su 5 pazienti e sono migliorati sensibilmente in poche ore». Cosa ha cambiato nelle cure solite ormai adottate a suon di antivirali, chinino ed eparina? «Ho osservato che alcuni pazienti passavano dal casco, il Cpap, all'intubazione, in modo troppo repentino, nel giro di un'ora e mezzo. Ma il processo infiammatorio generato dal virus, cio; la polmonite interstiziale bilaterale, non si aggrava così in fretta». E allora? «Questi pazienti avevano un aumento dei valori ...