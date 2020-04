‘La Stanza del Medico’, il nuovo programma di Paolo Bonolis in onda da domani (Di lunedì 20 aprile 2020) In un periodo in cui, per ovvi motivi, è difficile creare nuovi prodotti televisivi, ecco che Paolo Bonolis annuncia il suo ritorno in onda con un nuovo programma. Si chiamerà La Stanza del Medico e sarà trasmesso da domani, martedì 21 aprile, in streaming su SDL Tv. Sarà un appuntamento settimanale in cui il conduttore interagirà con diversi ospiti in collegamento. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul proprio canale Instagam. LEGGI ANCHE > Paolo Bonolis spiega: “Rifarei il Festival di Sanremo, ma non al Teatro Ariston” «Da martedì 21 aprile alle 21.30 un nuovo appuntamento settimanale su sdl.tv “La Stanza Del Medico” con il prof. Roy de Vita. Al termine di ogni episodio andremo in diretta per rispondere alle vostre domande, mentre giovedì alle 18.30 ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 aprile 2020) In un periodo in cui, per ovvi motivi, è difficile creare nuovi prodotti televisivi, ecco cheannuncia il suo ritorno incon un. Si chiamerà Ladel Medico e sarà trasmesso da, martedì 21 aprile, in streaming su SDL Tv. Sarà un appuntamento settimanale in cui il conduttore interagirà con diversi ospiti in collegamento. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul proprio canale Instagam. LEGGI ANCHE >spiega: “Rifarei il Festival di Sanremo, ma non al Teatro Ariston” «Da martedì 21 aprile alle 21.30 unappuntamento settimanale su sdl.tv “LaDel Medico” con il prof. Roy de Vita. Al termine di ogni episodio andremo in diretta per rispondere alle vostre domande, mentre giovedì alle 18.30 ...

