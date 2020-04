La sfida Scudetto a distanza tra Roma e Juventus – 20 aprile 1986 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il 20, lae lascendono in campo per la penultima giornata di Serie A, in uno spareggio ache sarà decisivo nella lotta al titolo Il campionato della stagione 1985-86 è stato uno dei più appassionanti della storia del calcio italiano., come di consueto in quegli anni, si contendono il titolo in un testa a testa senza esclusione di colpi. Dopo un inizio sprint, i bianconeri subiscono un notevole calo nella fase centrale della stagione, rallentando fino a farsi raggiungere dai rivali giallorossi. A due giornate dal termine, le due squadre si trovano appaiate al vertice della classifica e sembra inevitabile uno spareggio per decretare i nuovi Campioni d’Italia. Molti vedono lafavorita, dal momento che la squadra allenata da Sormani arriva a giocare le ultime gare col vento in poppa, ...