La ripresa delle borse Usa batte quella europea (Di lunedì 20 aprile 2020) Oltre Atlantico le borse riprendono fiato dopo la batosta di marzo che aveva condotto a una spirale depressiva degli indici azionari senza precedenti. In poche settimane, è ammontato ben 25mila miliardi di dollari il conto delle perdite finanziarie dei mercati principali del pianeta. Wall Street ha bruciato circa un quinto della sua capitalizzazione. Ancora più pesante il conto europeo: il Ftse Mib si è quasi dimezzato in un mese arrivando a perdere il 44% del proprio valore. Il Dax 30 di Francoforte ha perso il 40%, in linea con gli altri listini continentali rappresentati dall’indice Eurostoxx 50 (-40%). L’entità della contrazione, che ha azzerato i guadagni di tre anni di amministrazione Trump, è stata comunque relativamente più contenuta a Wall Street. Ma ora ad aprile le piazze finanziarie di New York ... Leggi su it.insideover Coronavirus - sindaco Barnini : ” Empoli città pilota per ripresa delle scuole”

Ripresa delle attività produttive 'ragionevolmente' il 4 maggio - dice Conte

Conte - parla il premier : “Dal 4 maggio ripresa delle attività sospese” (Di lunedì 20 aprile 2020) Oltre Atlantico leriprendono fiato dopo la batosta di marzo che aveva condotto a una spirale depressiva degli indici azionari senza precedenti. In poche settimane, è ammontato ben 25mila miliardi di dollari il contoperdite finanziarie dei mercati principali del pianeta. Wall Street ha bruciato circa un quinto della sua capitalizzazione. Ancora più pesante il conto europeo: il Ftse Mib si è quasi dimezzato in un mese arrivando a perdere il 44% del proprio valore. Il Dax 30 di Francoforte ha perso il 40%, in linea con gli altri listini continentali rappresentati dall’indice Eurostoxx 50 (-40%). L’entità della contrazione, che ha azzerato i guadagni di tre anni di amministrazione Trump, è stata comunque relativamente più contenuta a Wall Street. Ma ora ad aprile le piazze finanziarie di New York ...

repubblica : Fase due, Arcuri: 'In Lombardia 5 volte i morti civili della guerra. Nessuna ripresa senza salute'. Gentiloni: 'Tro… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Milano Sala a capo della task force delle capitali del mondo di C40 per la ripresa post-… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio. Il #Piemonte distribuirà… - Alyas15925294 : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, la fase due. Si riparte da fabbriche e cantieri. Le regole per la ripresa nel Lazio [aggiornamento delle 08… - Paola55459402 : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, la fase due. Si riparte da fabbriche e cantieri. Le regole per la ripresa nel Lazio [aggiornamento delle 08… -