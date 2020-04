La Regina Elisabetta compie 94 anni | Kate Middleton la festeggia così

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 aprile 2020) La94, è nata infatti il 21 aprile 1926. Per lei quest’anno un compleanno dimesso a causa dell’emergenza sanitaria. La Sovrana si trova in isolamento al Castello di Windsor, insieme al marito il Principe Filippo che a 98ha voluto dare un messaggio di sostegno alla Nazione, ringraziando tutti coloro che stanno lavorando in questo periodo di pandemia.dunque è costretta a soffiare sulle 94 candeline nel suo Castello senza l’intera famiglia, tutta in quarantena, brindando forse con un bicchiere di gin. Come è noto nella sua dieta, ogni giorno è previsto un aperitivo a base alcolica. Ma come è già accaduto alladi Danimarca che ha fatto gli 80in quarantena, non manca l’affetto dei sudditi.ha comunque chiesto che non ci siano colpi di cannone per ...