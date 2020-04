La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di lunedì 20 aprile 2020 (Di lunedì 20 aprile 2020) Gravina, presidente FIGC, non si arrende e non vuole fermare il calcio. Nelle ultime ore ha ottenuto il via libera anche di ​Inter e ​Milan. Ora si attende l'ok del Governo dopo le linee guida mandate ai Ministri interessati. L'obiettivo è tornare in campo a inizio maggio per i primi allenamenti e poi ripartire con il campionato a fine maggio. Intanto nel mentre che si discute sul campionato, c'è sempre spazio per il calciomercato. La ​Juventus rischia di perdere Gonzalo Higuain e pensa... Leggi su 90min Rassegna stampa del 19 aprile : fase 2 - è scontro tra Conte e le Regioni

