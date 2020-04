La proposta spagnola all'Ue: un Fondo di ricostruzione da 1.500 miliardi con debito perpetuo (Di lunedì 20 aprile 2020) Un grande Fondo Ue fino a 1.500 miliardi di euro finanziato con debito perpetuo, che verrebbe distribuito sotto forma di trasferimenti - e non di debito - tra i Paesi più colpiti dalla crisi: è la proposta che sarà presentata dal governo spagnolo al Consiglio europeo di giovedì, secondo quanto scrive il quotidiano El Pais. In pratica, secondo Madrid il Fondo Ue dovrebbe essere finanziato attraverso 1.500 miliardi di euro di debiti irredimibili, cioè a Fondo perduto, che dovrebbero essere coperti da una parte del bilancio Ue.La Spagna si presenterà quindi al vertice di giovedì con una posizione in linea con quella difesa da altri Paesi del Sud - come l’Italia e la Francia, anch’essi molto colpiti dalla crisi - ma fornendo una soluzione diversa, pensata come una via di mezzo che può essere negoziata con la Germania che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 aprile 2020) Un grandeUe fino a 1.500di euro finanziato conperpetuo, che verrebbe distribuito sotto forma di trasferimenti - e non di- tra i Paesi più colpiti dalla crisi: è lache sarà presentata dal governo spagnolo al Consiglio europeo di giovedì, secondo quanto scrive il quotidiano El Pais. In pratica, secondo Madrid ilUe dovrebbe essere finanziato attraverso 1.500di euro di debiti irredimibili, cioè aperduto, che dovrebbero essere coperti da una parte del bilancio Ue.La Spagna si presenterà quindi al vertice di giovedì con una posizione in linea con quella difesa da altri Paesi del Sud - come l’Italia e la Francia, anch’essi molto colpiti dalla crisi - ma fornendo una soluzione diversa, pensata come una via di mezzo che può essere negoziata con la Germania che ...

La proposta spagnola all'Ue: un Fondo di ricostruzione da 1.500 miliardi con debito perpetuo

