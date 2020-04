La principessa Beatrice costretta ad annullare il matrimonio | il suo Royal Wedding

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 21 aprile 2020) Favola in stand-by perdi York,adle nozze a causa del coronavirus. Da quando è stato annunciato il, lanon è stata molto fortunata come la sorella e i cugini. Prima lo scandalo che ha coinvolto il padre Andrea, poi l’emergenza Covid-19.rimandato, dunque, a data da destinarsi. Impossibile trasgredire il lookdown e privare i sudditi della vista di cavalli, carrozze e tutto il resto. E non è l’unica della Famiglia Reale a doversi sacrificare: la nonna, la Regina Elisabetta ha cancellato i tradizionali colpi di cannone per il suo compleanno.di York doveva sposare l’immobiliarista italiano Edoardo Mapelli Mozzi il prossimo 29 maggio, ma non c’è stata pace per la coppia sin dal primo momento. All’inizio dovevano essere nozze in grande stile, che si sono ...