La politica decida e non appalti il suo potere agli scienziati

I tributi quotidiani e deferenti di Angelo Borrelli al comitato tecnico-scientifico della Protezione civile e ai suoi rappresentanti, che l'hanno accompagnato per circa un mese nella quotidiana messa cantata delle ore 18, fortunatamente sospesa, sui numeri del contagio. Lo scaricabarile di Attilio Fontana sui tecnici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) rispetto alla scelta di trasferire i malati di Covid-19 nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) lombarde. La richiesta del Ministro Francesco Boccia agli scienziati di fornire «certezze inconfutabili» al Governo per la strategia di allentamento del lockdown. Il fiducioso mandato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai componenti della task force multidisciplinare, presieduta da Vittorio Colao, che dovrebbe guidare il Governo nelle decisioni sulla fase due. Sono, questi, tutti esempi del ...

Locatelli : "Sulla riapertura decida la politica. I test sierologici serviranno ad avere un quadro completo dell'epidemia"

I tributi quotidiani e deferenti di Angelo Borrelli al comitato tecnico-scientifico della Protezione civile e ai suoi rappresentanti, che l'hanno accompagnato per circa un mese nella quotidiana messa cantata delle ore 18, fortunatamente sospesa, sui numeri del contagio. Lo scaricabarile di Attilio Fontana sui tecnici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) rispetto alla scelta di trasferire i malati di Covid-19 nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) lombarde. La richiesta del Ministro Francesco Bocciadi fornire «certezze inconfutabili» al Governo per la strategia di allentamento del lockdown. Il fiducioso mandato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai componenti della task force multidisciplinare, presieduta da Vittorio Colao, che dovrebbe guidare il Governo nelle decisioni sulla fase due. Sono, questi, tutti esempi del ...

