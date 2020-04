La paradossale guerra delle ferie nella PA (Di lunedì 20 aprile 2020) di Luigi Oliveri Egregio Titolare, mentre il Paese è ancora immerso nell'emergenza coronavirus e la “fase 2” può solo essere programmata (restando chiaro che un ritorno “secco” alla normalità non sarà possibile), infuria la questione relativa alla fruizione delle ferie. Mentre una quantità di lavoratori impegnati in attività indifferibili e che non si possono fermare (dalla sanità alla logistica) agognerebbero le ferie, per quasi la restante parte dei lavoratori, soprattutto dell'ambito (...) - Attualità / Lavoro, guerra, Pubblica Amministrazione, , ferie Leggi su feedproxy.google La paradossale guerra delle ferie nella PA (Di lunedì 20 aprile 2020) di Luigi Oliveri Egregio Titolare, mentre il Paese è ancora immerso nell'emergenza coronavirus e la “fase 2” può solo essere programmata (restando chiaro che un ritorno “secco” alla normalità non sarà possibile), infuria la questione relativa alla fruizione. Mentre una quantità di lavoratori impegnati in attività indifferibili e che non si possono fermare (dalla sanità alla logistica) agognerebbero le, per quasi la restante parte dei lavoratori, soprattutto dell'ambito (...) - Attualità / Lavoro,, Pubblica Amministrazione, ,

armandazzo : RT @Phastidio: Il post del giorno, di @Rilievoaiace1 - Il surreale braccio di ferro dei sindacati della PA per preservare per tempi miglior… - Poletn : @Steve140971 @PoliticaPerJedi Purtroppo si è triste doverne ancora parlare, perché il problema non è mai stato non… - 61scacorte : RT @Phastidio: Il post del giorno, di @Rilievoaiace1 - Il surreale braccio di ferro dei sindacati della PA per preservare per tempi miglior… - giPriolo : RT @Phastidio: Il post del giorno, di @Rilievoaiace1 - Il surreale braccio di ferro dei sindacati della PA per preservare per tempi miglior… - giovannidalloli : La paradossale guerra delle ferie nella PA -

Ultime Notizie dalla rete : paradossale guerra La paradossale guerra delle ferie nella PA AgoraVox Italia La paradossale guerra delle ferie nella PA

Tuttavia, lasciando ancora dissotterrata l’ascia di guerra sulle ferie, i sindacati mandano a Palazzo Vidoni segnalazioni contro atti di collocazione in ferie relative al 2020 e il Servizio Ispettivo ...

Scontro su Di Battista e la Cina. Il Pd: "Ci vuole servi sciocchi". I renziani: "Conte si dissoci". Malumori tra i grillini

Stasera si terrà un'assemblea degli eletti in videoconferenza con il capo politico Vito Crimi per fare il punto della situazione. 'Leggo dichiarazioni sul posizionamento dell'Italia nel campo mondiale ...

Tuttavia, lasciando ancora dissotterrata l’ascia di guerra sulle ferie, i sindacati mandano a Palazzo Vidoni segnalazioni contro atti di collocazione in ferie relative al 2020 e il Servizio Ispettivo ...Stasera si terrà un'assemblea degli eletti in videoconferenza con il capo politico Vito Crimi per fare il punto della situazione. 'Leggo dichiarazioni sul posizionamento dell'Italia nel campo mondiale ...