La moglie è omosessuale? Il matrimonio è da annullare | lo dice la Cassazione

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il Procuratore Generale si era opposto, parlando di decisione "discriminatoria" della libertà sessuale e affettiva della donna considerata affetta da "malattia psichica". Ma secondo i giudici della Suprema Corte non vi è alcuna discriminazione: il "vizio di nullità delè dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi".

L'omosessualità della moglie dopo le nozze, nonostante ci siano tanti anni di matrimonio, è il motivo per annullare il matrimonio. Sono state annullate le nozze di una coppia pugliese, a causa ...