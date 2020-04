La mascherina prende il posto della maschera E resta il desiderio di nascondersi alla

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ugo Amati La prima è sicurezza, la seconda festa. Ma tutte e due sperano nella vita Mi sono chiesto qualche giorno fa, mentre ascoltavo la testimonianza di un'infermiera, se lache copriva il suo viso era anche. Ladissimula il volto, per svelarne l'enigmatica essenza. Quellarivelava qualcosa o annullava l'enigma? Lo studio televisivo ospitava la sorella dell'infermiera, di cui tesseva le lodi per l'abnegazione e il coraggio che dimostrava nell'assistere i degenti in terapia intensiva. Due sorelle sugli scudi, una a viso scoperto, l'altra bendata. La, si dice, è una finzione più vera del vero. Il caleidoscopico ventaglio delle forme che assume è un variopinto museo dell'immaginario. Si pensi al carnevale in genere, e soprattutto a quello di Venezia, che quest'anno non si è potuto ...