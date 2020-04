La Lega Pro decide promozioni e retrocessioni, nuova bufera nel calcio italiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo una riunione di Lega Pro e in anticipo sul prossimo Consiglio Federale, sono trapelate le decisioni assunte in caso di un eventuale stop definitivo dei campionati minori: promozione per le prime 3 squadre di ogni Girone e sorteggio per la quarta. Una posizione che è stata letta come un tentativo per forzare la mano, scatenando la rabbia delle altre Leghe. Leggi su fanpage Lega Pro - Ghirelli arrabbiatissimo : “Chi ha fatto circolare pubblicamente la lettera?”

Lega Pro - Ghirelli : «Riforma promozioni? Sono arrabbiatissimo»

VIDEO – Lega Nord - la propaganda di Zaia smascherata da un farmacista (Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo una riunione diPro e in anticipo sul prossimo Consiglio Federale, sono trapelate le decisioni assunte in caso di un eventuale stop definitivo dei campionati minori: promozione per le prime 3 squadre di ogni Girone e sorteggio per la quarta. Una posizione che è stata letta come un tentativo per forzare la mano, scatenando la rabbia delle altre Leghe.

wam_the : Serie C, Ghirelli: “Sono arrabbiatissimo con chi ha fatto girare la proposta” - Giopier97 : @MaestroJuventus In lega pro già è in atto da due anni 5 cambi cambiano una@partita - ilnazionaleit : Calcio dilettantistico. Il presidente Sibilia pone il freno alle prime proposte filtrate dalla Lega Pro. 'Promozion… - JantasOO : @bennygiardina Ma hanno chiuso la Lega Pro, dove ci sono meno squadre e il budget medio immagino sia più alto, come… - ansacalciosport : Ghirelli 'prese di posizione senza senso, decide Figc. N.1 Lega Pro, lettera riservata è diventata oggetto dibattit… -