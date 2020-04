La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini (Di lunedì 20 aprile 2020) “Nella ripresa, per evitare che le nostre città siano invase dalle auto, stiamo lavorando su alcune direttrici comuni: privilegiare per chi può il trasporto attraverso bici o mezzi dolci come monopattini”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Radio Cusano Campus. La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini “Stiamo lavorando per realizzare rapidamente delle corsie ciclabili, stiamo pensando di dedicare a Roma le controlaterali delle strade grandi alla ciclabilità – ha aggiunto -. Abbiamo chiesto al Governo di riaprire velocemente i negozi di biciclette. Vogliamo incentivare la mobilità dolce anche incentivando l’acquisto di bici elettriche. Dobbiamo scoRaggiare il traffico privato perché, pur rimettendo a regime il trasporto pubblico, rischiamo di essere invasi dalle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) “Nella ripresa, per evitare che le nostre città siano invase dalle auto, stiamo lavorando su alcune direttrici comuni: privilegiare per chi può ilattraversoo mezzi dolci come”. Lo ha detto la sindaca di Roma,, ai microfoni di Radio Cusano Campus. La2 di: per il“Stiamo lavorando per realizzare rapidamente delle corsie ciclabili, stiamo pensando di dedicare a Roma le controlaterali delle strade grandi alla ciclabilità – ha aggiunto -. Abbiamo chiesto al Governo di riaprire velocemente i negozi diclette. Vogliamo incentivare la mobilità dolce anche incentivando l’acquisto dielettriche. Dobbiamo scoare il traffico privato perché, pur rimettendo a regime il, rischiamo di essere invasi dalle ...

Ori254 : RT @neXtquotidiano: La #fase2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini - a70199617 : #TUTTO È POSSIBILE SE SI VUOLE La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini - a70199617 : RT @neXtquotidiano: La #fase2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini - neXtquotidiano : La #fase2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini - siamo_la_Roma : ?? Parla il sindaco Virginia #Raggi ? 'Fase? Rivedere i trasporti e la viabilità' ?? Poi l'appello al governo sugli a… -

Ultime Notizie dalla rete : fase Virginia La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini next La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini

Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Radio Cusano Campus. La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini “Stiamo lavorando per realizzare ...

Coronavirus, Raggi “Incentivare uso bici per fase due”

Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenuta questa mattina a Radio Cusano Campus. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per dedicare le controcorsie alle biciclette. Abbiamo, per questo, ...

Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Radio Cusano Campus. La fase 2 di Virginia Raggi: per il trasporto pubblico bici e monopattini “Stiamo lavorando per realizzare ...Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenuta questa mattina a Radio Cusano Campus. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per dedicare le controcorsie alle biciclette. Abbiamo, per questo, ...