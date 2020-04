La denuncia dei riders romani: “Così le aziende violano il DPCM” | VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche in pieno lockdown, c’è una categoria che non si è mai fermata: i riders. Spesso sprovvisti delle più basilari misure di prevenzione e sicurezza, i fattorini dell’era digitale non hanno mai smesso di lavorare, perché sono rientrati paradossalmente nella categoria di “lavoratori essenziali” per le direttive governative e al centro di numerose polemiche e denunce in questi giorni di lockdown e chiusura. Avevamo già raccontato in un articolo le loro condizioni di lavoro, ma l’ultima denuncia in termini di tempo, viene dall’associazione Union riders Roma. Le immagini del VIDEO si riferiscono a domenica sera, 19 aprile, e il Burger King è quello di Via Tiburtina a Roma. Come è facilmente intuibile è facile scorgere decine e decine di lavoratori a pochi passi l’uno ... Leggi su tpi Il video-denuncia dei riders romani : così le aziende violano il DPCM

Coronavirus - l’appello di 90 organizzazioni a tutela dei whistleblower. “Rischio censura per chi denuncia all’interno del sistema sanitario”

"Prezzi assurdi per i funerali mai fatti dei nostri cari". La denuncia (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche in pieno lockdown, c’è una categoria che non si è mai fermata: i. Spesso sprovvisti delle più basilari misure di prevenzione e sicurezza, i fattorini dell’era digitale non hanno mai smesso di lavorare, perché sono rientrati paradossalmente nella categoria di “lavoratori essenziali” per le direttive governative e al centro di numerose polemiche e denunce in questi giorni di lockdown e chiusura. Avevamo già raccontato in un articolo le loro condizioni di lavoro, ma l’ultimain termini di tempo, viene dall’associazione UnionRoma. Le immagini delsi riferiscono a domenica sera, 19 aprile, e il Burger King è quello di Via Tiburtina a Roma. Come è facilmente intuibile è facile scorgere decine e decine di lavoratori a pochi passi l’uno ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di 90 organizzazioni a tutela dei whistleblower. “Rischio censura per chi denuncia all’inter… - fattoquotidiano : LA DENUNCIA DEI CAMICI BIANCHI Un primo risultato lo hanno incassato, dopo la lettera-denuncia con la quale all’ini… - Claro51751139 : RT @GiorgiaMeloni: A Torino antagonisti in rivolta dopo l'arrivo della Polizia, intervenuta per una denuncia di furto. Mentre gli italiani… - ValerioMinnella : RT @mentinfuga: E come se non bastasse, si è saputo dei 337 milioni spesi per 15 nuovi elicotteri. La denuncia arriva da Rifondazione comun… - zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: A Torino antagonisti in rivolta dopo l'arrivo della Polizia, intervenuta per una denuncia di furto. Mentre gli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia dei Il video-denuncia dei riders romani: così le aziende violano il DPCM Giornalettismo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

La loro denuncia ha fatto scattare l’indagine della Procura di Milano sui contagi nella ... dove vengono conservati e per quanto e di chi è la proprietà dei dati?». «Garantire la protezione di diritti ...

"La Regione ci taglia 2,2 milioni" Tutta la rabbia dei talassemici

La denuncia arriva dal consiglio direttivo della Fasted Sicilia Onlus, federazione che raggruppa undici associazioni in tutta l’Isola, ed esprime tutta l’amarezza dei circa 1.700 malati cronici gravi ...

La loro denuncia ha fatto scattare l’indagine della Procura di Milano sui contagi nella ... dove vengono conservati e per quanto e di chi è la proprietà dei dati?». «Garantire la protezione di diritti ...La denuncia arriva dal consiglio direttivo della Fasted Sicilia Onlus, federazione che raggruppa undici associazioni in tutta l’Isola, ed esprime tutta l’amarezza dei circa 1.700 malati cronici gravi ...