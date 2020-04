La data dei contagi zero | regione per regione | Lombardia e Marche | notizie tragiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Pessimedall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinate da Walter Ricciardi. Si parla dello stop aida nuovo coronavirus, che avverrà "non prima di fine giugno ine nelle", fanno sapere. Le regioni del Centro-Nord in cui la diffusione di Sars-Cov-2 è iniziata prima, saranno "verosimilmente" le ultime a liberarsi dalla morsa di Covid-19. Le prime potrebbero essere Basilicata e Umbria il 21 aprile; il Lazio dovrà probabilmente attendere "almeno il 12 maggio"; Veneto e Piemonte il 21 maggio; Emilia Romagna e Toscana non ne usciranno "prima della fine di maggio", mentre il Sud Italia potrà forse cominciare a vedere la luce "tra fine aprile e inizio maggio". Secondo la mappa tratteggiata dagli esperti, "la fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a ...