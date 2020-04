La crisi per il Coronavirus: è fallito il primo club di calcio [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 20 aprile 2020) Un club di calcio che può essere considerato molto importante è praticamente fallito. Si tratta del Lokeren, già in difficoltà dal punto di vista economico, non è riuscito a superare l’emergenza Coronavirus. Il club belga doveva festeggiare i 50 anni di storia, ma non è riuscito a sopravvivere per i debiti di 5 milioni di euro e l’incapacità di pagare gli stipendi a calciatori e personale. La dirigenza ha già comunicato che non presenterà ricorso. Negli ultimi anni aveva scalato le gerarchie del calcio conquistando due Coppe del Belgio (2011/2012 e 2013/2014), poi la crisi ha portato praticamente al fallimento. Il comunicato del presidente De Vries. “Il CDA e io come presidente non siamo riusciti ad attirare in tempo gli investitori e non abbiamo rispettato le scadenze che avrebbero dovuto garantire ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - un comune del Molise vara una nuova moneta per combattere la crisi

Instagram in crisi a causa del CoronaVirus : ecco perché il cambiamento riguarda tutti

La crisi spinge l’e-commerce. Ecco perchè investire in crowdfunding (Di lunedì 20 aprile 2020) Undiche può essere considerato molto importante è praticamente. Si tratta del Lokeren, già in difficoltà dal punto di vista economico, non è riuscito a superare l’emergenza. Ilbelga doveva festeggiare i 50 anni di storia, ma non è riuscito a sopravvivere per i debiti di 5 milioni di euro e l’incapacità di pagare gli stipendi a calciatori e personale. La dirigenza ha già comunicato che non presenterà ricorso. Negli ultimi anni aveva scalato le gerarchie delconquistando due Coppe del Belgio (2011/2012 e 2013/2014), poi laha portato praticamente al fallimento. Il comunicato del presidente De Vries. “Il CDA e io come presidente non siamo riusciti ad attirare in tempo gli investitori e non abbiamo rispettato le scadenze che avrebbero dovuto garantire ...

OfficialASRoma : I calciatori dell'#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - Marcozanni86 : La proposta della #Lega per rispondere alla crisi #Covid19 riassunta da @AlbertoBagnai Per sostenere gli Stati ne… - MarioPolese : RT @sandrogozi: Cosa fa l’#UE per la crisi? Ha già permesso di mobilitare 3,390,000,000 cui vanno aggiunti 1000 mld @ecb Ah certo, #MES già… - ColucciLc : RT @covidiamo: Una studentessa italiana bloccata in #Spagna a causa della crisi del #coronavirus è stata portata a casa per oltre 1.500 chi… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi per La musica in crisi, 10 proposte per ripartire - Cultura & Spettacoli Agenzia ANSA Vivendi, ricavi aumentati del 12%: Universal Music non sente (ancora) la crisi da coronavirus

«A questo stadio, l’impatto della crisi del Covid-19 sulle attività del gruppo Bolloré resta limitato ... Il gruppo ha già rinnovato in aprile un finanziamento da 150 milioni di euro per quattro anni ...

Gli investitori: primum vivere deinde philosophari. Ma poi chi pagherà i nuovi debiti?

Il caso dell'Argentina, che in questi giorni stia trattando l'ennesima ristrutturazione del suo debito ed è di nuovo a rischio default, dovrebbe essere un monito per chi pensa che la soluzione stia ...

«A questo stadio, l’impatto della crisi del Covid-19 sulle attività del gruppo Bolloré resta limitato ... Il gruppo ha già rinnovato in aprile un finanziamento da 150 milioni di euro per quattro anni ...Il caso dell'Argentina, che in questi giorni stia trattando l'ennesima ristrutturazione del suo debito ed è di nuovo a rischio default, dovrebbe essere un monito per chi pensa che la soluzione stia ...