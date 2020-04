La coppia di turisti cinesi guarita dal coronavirus ha finito la riabilitazione ed è stata dimessa (Di lunedì 20 aprile 2020) L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha reso noto che la coppia di turisti cinesi ha terminato la riabilitazione ed è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri. I due coniugi a breve invieranno una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e che si sono presi cura di loro. Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Dimessa la coppia di turisti cinesi che era stata ricoverata allo Spallanzani. A Wuhan il governo cinese inizia ad allentare la presa

Coronavirus - Spallanzani : “Guarita la coppia di turisti cinesi”

Coronavirus - Spallanzani : “Sciolta la prognosi per la coppia di turisti cinesi” (Di lunedì 20 aprile 2020) L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha reso noto che ladiha terminato laed è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri. I due coniugi a breve invieranno una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e che si sono presi cura di loro.

LavoroLazio_com : D'Amato: 'Coppia di turisti cinesi dimessa oggi dal San Filippo Neri. Furono primi casi di Covid-19 in I... - ElPipir12539016 : @ilmessaggeroit I primi due casi di Coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, dove sono stati ricoverati… - sardegnarosa : RT @giovanni_bua: Non vogliono indietro il rimborso per la vacanza in Sardegna che, a causa dell'emergenza, non faranno più. È il gesto di… - ForestaliNews : Coppia di turisti tedeschi, in giro in Sicilia col camper. Multa da prassi…. - raisaalmonte2 : @impiegopubblico @QuartoGrado Wao, hanno anticipato di gran lunga, se teniamo conto che la notizia dei primi casi… -