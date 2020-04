La CNN censura Donald Trump In tv solo metà briefing | Usa il virus per

(Di lunedì 20 aprile 2020) La CNN: trasmessa in tvparte del suoquotidiano. Presidente accusato dall'emittente di utilizzare il Corona"per ripianare la propria immagine"

Primapressit : La Cnn censura le dirette di Trump prive di contraddittorio giornalistico: 'E' propaganda politica'… - pietrosacco : Il 13 aprile la @Cnn rivela che la #Cina sta applicando la censura anche alla ricerca universitaria sulle origini d… - gobbo111897 : RT @juvemyheart: Il regime cinese censura gli studi sulla origine della pandemia: la denuncia della Cnn | Globalist - FabioCasalucci : RT @juvemyheart: Il regime cinese censura gli studi sulla origine della pandemia: la denuncia della Cnn | Globalist - ottaviadalessa : questo filmato ottenuto dalla CNN, precedentemente pubblicato su Weibo da un cittadino e poi eliminato dalla censur… -

La CNN, celebre emittente televisiva degli Stati Uniti d’America, attacca Donald Trump e prende le distanze, in un certo senso, dalle sue parole; infatti, da alcuni giorni a questa parte, la tv non ha ...(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Conferenze stampa ma senza domande dei giornalisti e la Cnn taglia gli interventi della diretta. La Cnn ha preso da alcuni giorni, la decisione di non trasmettere la prima ...